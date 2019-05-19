Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, згідно з програмою, о 10.00 Зеленський братиме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України українському народові.

З 11.05 до 11.20 у Маріїнському палаці у нього запланована участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України.

З 11.20 до 11.50 Президент Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська вітатимуть глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.

Читайте також: Інавгурація Зеленського відрізнятиметься від традиційних - Гелетей

Потім, до 13.30 очільник держави прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду Президента України. А з 14.30 у нього заплановані двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж