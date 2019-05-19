Україна направила ноту Єгипту через затримання танкера Sea Shark із 17 українцями на борту

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Посольством України направлено ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, а також дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами", - сказав Кирилич.
За його словами, українське МЗС також доручило Посольству України в АРЄ невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася.
Зазначена справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби.
Як повідомлялося, капітан танкера Віталій Нестеренко 18 травня написав, що єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебуває 17 українських моряків. За його словами, життя екіпажу під загрозою, їх фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.
Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, наразі стоїть на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.
Капітан Нестеренко закликав донести його повідомлення до Інтерполу, ІМО, МОП, ООН та інших відповідних організацій.