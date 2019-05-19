Україну ми зберегли, "Новоросію" - поховали, - Порошенко підсумував своє президентство

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Дорогі співвітчизники! Зміна влади – ознака нашої приналежності до європейської цивілізації. Демократію ми зберегли навіть в умовах російської агресії. Завтра влада переходить до нового Президента, якого ви обрали на чесних і вільних виборах. Насамперед хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством", - сказав Порошенко у своєму зверненні.

Він також підкреслив, що особливо хотів би вклонитися захисникам України "за право, можливість і честь бути Верховним Головнокомандувачем".

За його словами, зараз, коли ще не остаточно вщухли розбурхані виборчою кампанією пристрасті, важко розраховувати на об’єктивну оцінку шляху, який ми подолали від дві тисячі чотирнадцятого. "Час усе розставить по своїх місцях. Рано чи пізно він відділить грішне від праведного, зерна від полови і правду від брехні", - додав Порошенко.

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На його думку, країна не просто вижила. Вона сьогодні у кращому стані, ніж п’ять років тому, і про це свідчать основні статистичні показники. Добитися цього вдалося лише спільними зусиллями, завдяки підтримці активної частини суспільства і розумінню більшості.

"Україну ми зберегли, "Новоросію" – поховали. Агресора, значно сильнішого за нас, – зупинили. Створили армію, яка стала однією із найсильніших на континенті. Спираючись на міжнародну проукраїнську коаліцію, вона надійно тримає оборону на Сході", - підкреслив п'ятий Президент України.

"Найприкрішим для мене є те, що не вдалося встановити мир і відновити територіальну цілісність України. Із дуже великим запізненням розпочали відновлювати рівень життя після економічної кризи, спричиненої російською агресією", - сказав Порошенко.

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Також він вибачився перед тими, чиїх надій не виправдав, для кого реформи виявилися особливо болючими.