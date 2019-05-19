Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

Про це повідомили в Twitter посольства України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні за рішення уряду Сполученого Королівства відправити високопоставленого міністра Таріка Ахмада на інавгурацію президента Зеленського 20 травня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, інавгурація відбудеться о 10:00 понеділка, 20 травня, в залі Верховної Ради.
Володимир Зеленський запросив українців прийти вранці в понеділок в Маріїнський парк, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію в Раду.