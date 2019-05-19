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19.05.19 20:41

Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського представить державний міністр у справах Співдружності та Організації Об'єднаних Націй Тарік Ахмад.

Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

Про це повідомили в Twitter посольства України у Великій Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні за рішення уряду Сполученого Королівства відправити високопоставленого міністра Таріка Ахмада на інавгурацію президента Зеленського 20 травня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала відома програма інавгурації Зеленського 20 травня

Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство 01

Нагадаємо, інавгурація відбудеться о 10:00 понеділка, 20 травня, в залі Верховної Ради.

Володимир Зеленський запросив українців прийти вранці в понеділок в Маріїнський парк, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію в Раду.

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