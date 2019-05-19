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19.05.19 20:51

З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 травня, в Будинку смутку в Івано-Франківську відбулося прощання з військовослужбовцям 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" Василем Джусом, загиблим 16 травня поблизу Водяного Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Галицький кореспондент", поховають Героя завтра, 20 травня, в рідному селі Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області.

Василь Богданович Джус народився 25 вересня 1974 року. З 2018 року перебував на фронті.

Був прапорщиком, військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід", який був відряджений до зони Операції Об'єднаних Сил на посаду навідника у 79-у окрему десантно-штурмову бригаду.

Загинув 16 травня під час ведення бою з найманцями РФ поблизу селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного осколового поранення, якого зазнав внаслідок мінометного обстрілу наших позицій.

У нього залишилися мати та донька.

З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 01
З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 02

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З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 03
З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 04
З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 05
З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 06

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З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 07
З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 08
З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 09
З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 10

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З воїном 79-ї ОДШБр Василем Джусом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Івано-Франківську 11

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