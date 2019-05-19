Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.05.19 21:42

Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському. ДОКУМЕНТ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив підтримку мирному врегулюванні на сході України і запевнив у підтримці ООН України.

Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в копії листа на ім'я новообраного президента Володимира Зеленського від 13 травня, яке є в розпорядженні українських журналістів, акредитованих при ООН, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Генсек ООН висловив переконання, що за президентства Зеленського Україна і надалі матиме "чудові стосунки" з ООН. За його словами, Координатор системи ООН в Україні, як і вся місцева команда організації, готові надавати всебічну підтримку у втіленні Україною цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

"Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН надзвичайно важливих зусиль Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи у Мінську та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля у дусі конструктивного діалогу, маючи на меті втілення Мінських домовленостей", - додав він.

Гутерреш вчергове підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Бажаю Вам всіляких успіхів у виконанні покладених на вас зобов’язань та запевняю, що ООН готове Вас у цьому підтримувати", - зазначив генсек ООН.

Бажаю успіхів у виконанні покладених зобовязань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100