Бажаю успіхів у виконанні покладених зобов'язань і запевняю, що ООН готове в цьому підтримувати, - Гутерреш написав Зеленському. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в копії листа на ім'я новообраного президента Володимира Зеленського від 13 травня, яке є в розпорядженні українських журналістів, акредитованих при ООН, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Генсек ООН висловив переконання, що за президентства Зеленського Україна і надалі матиме "чудові стосунки" з ООН. За його словами, Координатор системи ООН в Україні, як і вся місцева команда організації, готові надавати всебічну підтримку у втіленні Україною цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.

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"Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН надзвичайно важливих зусиль Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи у Мінську та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля у дусі конструктивного діалогу, маючи на меті втілення Мінських домовленостей", - додав він.

Гутерреш вчергове підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Бажаю Вам всіляких успіхів у виконанні покладених на вас зобов’язань та запевняю, що ООН готове Вас у цьому підтримувати", - зазначив генсек ООН.