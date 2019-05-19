Гроші, яких не вистачало на першу операцію волонтерці й дружині кіборга Шерлока Євгенії Запічній, зібрали за один день

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що перша з них має відбутися вже наступного тижня (ендоваскулярна емболізація гонадних вен) і на неї не вистачало 20 тисяч гривень.
Сьогодні волонтерка повідомила редакції, що ці кошти зібрані, а решту вона направила на допомогу Назару.
Вартість другої операції поки невідома.
Нагадаємо, Євгенія Запічна - дружина Максима Запічного, позивний Шерлок, сапера, який служив у 91-му окремому полку оперативного забезпечення Збройних сил України, був поранений в боях за Донецький аеропорт. Євгенія допомагала у військових госпіталях Полтави і Харкова, бувала на передовій. Пара виховує двох дітей.
Діагноз Євгенії- синдром тазового венозного повнокров'я, коагулопатія. Жінка пережила кілька операцій.