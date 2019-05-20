Марчук не представлятиме Україну в ТКГ

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019 року, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі", - написав він.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розпорядився призначити Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі в листопаді 2011 року. Тим же розпорядженням було звільнено від виконання цього обов'язку другого президента України (1994-2005) Леоніда Кучму.

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