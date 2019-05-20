Адвокатів не пускають до військовополонених моряків у "Лефортово", - Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
"Адміністрація СІЗО "Лефортово" допустила ситуацію, коли вкрай утруднено доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними", - написав захисник, наголосивши, що стосовно військовополонених українських моряків ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі було продовжено до серпня 2019 року.