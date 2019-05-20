Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомив співорганізатор намету Борис Редін.

"Підпалили приблизно о пів на п'яту, коли всі були втомлені, тому що вже ранок. Слава богу, з людей ніхто не постраждав. Загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими, які чергували. Згоріло приблизно 30% фасаду намету, частина даху і частина напису "Все для перемоги", але металеві конструкції вціліли, тому будемо відновлювати намет", - сказав він.

За його словами, він уже написав заяву до поліції.

Як повідомлялося, намет "Все для перемоги" встановили на пл.Свободи проукраїнські активісти в середині вересня 2014 року. За їхнім задумом, він мав стати постійно діючою загальною платформою низки громадських ініціатив для допомоги армії та переселенцям.

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8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстровано електронну петицію з вимогою прибрати з пл.Свободи волонтерський намет.

Того ж дня Г.Кернес заявив про підтримку петиції та пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб її реалізувати, якщо вона набере необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня петиція набрала понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Фото: Depo.Харків

11 травня на сайті Харківської міськради було опубліковано розпорядження департаменту територіального контролю про знесення намету, оскільки, на думку чиновників, його встановлено самовільно і з порушеннями законодавства. У документі зазначено, що якщо протягом трьох днів намет не буде демонтовано добровільно, його демонтують на підставі рішення виконкому Харківської міськради.

15 травня в Харківській міськраді відбулося засідання погоджувальної комісії, на якому було розглянуто повідомлення про проведення безстрокового мирного зібрання з використанням волонтерського намету "Все для перемоги" на пл.Свободи.

"Комісія ухвалила рішення запропонувати перенести проведення масового заходу з використанням намету з пл.Свободи на пл. Захисників України. У разі відмови - доручити юридичному департаменту Харківської міської ради у встановлений термін забезпечити підготовку і подачу матеріалу до Харківського окружного адміністративного суду", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.

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У ніч на 18 травня Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Харківської міськради.

"Перевіривши юридичну і фактичну обґрунтованість доводів сторін, суд дійшов висновку, що мотивація і докази, на які посилається позивач, не дають суду підстав для встановлення висновків про обґрунтованість позову. Отже, в задоволенні позову слід відмовити", - йдеться в рішенні, винесеному суддею Владиславом Єгупенком.

Харківська міськрада подала апеляцію.