Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава Конституційного суду України Наталія Шаптала запросила до трибуни новообраного президента, вручила йому текст присяги українському народові, визначений Конституцією України.

Зеленський, поклавши руку на Пересопницьке євангеліє та Конституцію, проголосив присягу українському народу, підписав її текст і передав главі Конституційного суду України.

Текст присяги звучав так: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі"

Після складання присяги голова Конституційного суду України Наталія Шаптала оголосила про те, що новообраний президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України і вступив на посаду.

Глава ЦВК вручила новообраному президенту посвідчення президента України, а глава КС України вручила йому офіційні символи влади президента України: булаву, гербову печатку і знак у вигляді орденського ланцюга.