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20.05.19 10:45

Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії

Петро Порошенко заявив, що пишається 5 роками свого президентства.

Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Порошенко в інтерв'ю німецькому Welt.

"Я пишаюся своїми 5 роками президентства. За цей час ми в Україні здійснили більше реформ, ніж за чверть століття до цього. І я цим пишаюся, що захистив Україну від російської агресії. Звичайно, реформи іноді є болючими, і, будучи політичною особою, потрібно бути готовим платити за це персональну ціну. Я розглядаю вибори, що відбулися, не як поразку. І цим я ще більше пишаюся, що утвердив в Україні нову демократичну традицію. Ці вибори були вільними і чесними, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав", - сказав Порошенко.

Водночас п'ятий президент України зазначив, що вивів країну в нову еру свободи і демократії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залишаюся в політиці, щоб захистити досягнення України за 5 років і зберегти курс країни в ЄС і НАТО, - Порошенко

"Я можу з гордістю сказати, що мою країну я вивів у нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів", - додав він.

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