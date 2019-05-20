Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Порошенко в інтерв'ю німецькому Welt.

"Я пишаюся своїми 5 роками президентства. За цей час ми в Україні здійснили більше реформ, ніж за чверть століття до цього. І я цим пишаюся, що захистив Україну від російської агресії. Звичайно, реформи іноді є болючими, і, будучи політичною особою, потрібно бути готовим платити за це персональну ціну. Я розглядаю вибори, що відбулися, не як поразку. І цим я ще більше пишаюся, що утвердив в Україні нову демократичну традицію. Ці вибори були вільними і чесними, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав", - сказав Порошенко.

Водночас п'ятий президент України зазначив, що вивів країну в нову еру свободи і демократії.

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"Я можу з гордістю сказати, що мою країну я вивів у нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів", - додав він.