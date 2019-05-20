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20.05.19 10:47

Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найперше завдання його команди буде припинення вогню на Донбасі.

"І наше найперше завдання - припинення вогню на Донбасі. Мене часто запитували, на що ви готові заради припинення вогню. Дивне запитання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? Для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все", - заявив Зеленський.

"Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно, я готовий без вагань втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну, не ми почали. Але нам цю війну закінчувати", - додав він.

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