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20.05.19 10:53

Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця". ВIДЕО

Президент України у своєму виступі після інавгурації закликав Кабінет Міністрів піти у відставку.

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Дозвольте мені процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд - і є наша проблема". Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже "ми нічого не можемо зробити". Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто думатиме про наступні покоління, а не про наступні вибори", - заявив Зеленський.

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