Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході звернення до українського народу в ВР, після складання присяги.

"Нас - 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній і Південній Америці, в Австралії та Африці - я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Всі, хто готові будувати сильну й успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство", - сказав він.

Зеленський додав, що повертаючись, громадяни мають принести свої знання, досвід і ментальні цінності.

Читайте також: Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця"