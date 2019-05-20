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20.05.19 11:00

Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий давати українське громадянство всім, хто готовий будувати сильну й успішну Україну.

Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході звернення до українського народу в ВР, після складання присяги.

"Нас - 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній і Південній Америці, в Австралії та Африці - я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Всі, хто готові будувати сильну й успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство", - сказав він.

Зеленський додав, що повертаючись, громадяни мають принести свої знання, досвід і ментальні цінності.

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