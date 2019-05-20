Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо"

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - заявив Зеленський.
Крім того, він попросив Раду звільнити главу СБУ Василя Грицака, Генерального прокурора Юрія Луценка та міністра оборони Степана Полторака.
"Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо", - резюмував президент.