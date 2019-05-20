Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.05.19 11:04

Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо"

Володимир Зеленський закликав Верховну Раду плідно попрацювати перед достроковими виборами.

Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо"

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - заявив Зеленський.

Крім того, він попросив Раду звільнити главу СБУ Василя Грицака, Генерального прокурора Юрія Луценка та міністра оборони Степана Полторака.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. ВIДЕО

"Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо", - резюмував президент.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100