Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо"

Про це він заявив з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - заявив Зеленський.

Крім того, він попросив Раду звільнити главу СБУ Василя Грицака, Генерального прокурора Юрія Луценка та міністра оборони Степана Полторака.

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"Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо", - резюмував президент.