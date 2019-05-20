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20.05.19 11:06

Міністр оборони Полторак подав у відставку

Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку з поста міністра.

Міністр оборони Полторак подав у відставку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву про відставку міністр опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Пане Президенте України - Верховний Головнокомандувачу Збройних сил України, з повагою ставлюся до Вашого конституційного права визначитися з Міністром оборони України та подати кандидатуру на затвердження до Верховної Ради України і відповідно до законів України "Про національну безпеку України", "Про Кабінет міністрів України" прошу Вас розглянути в установленому порядку питання про звільнення мене з посади Міністра оборони України. Честь маю", - повідомляється в заяві.

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