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20.05.19 11:36

Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради"

У партії "Опозиційна платформа - За життя" та однойменній парламентській фракції задоволені заявою президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання.

Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив засновник "Опозиційної платформи - За життя", народний депутат Юрій Бойко журналістам у кулуарах Ради в понеділок.

"Сьогодні ми раді, що є оголошення про розпуск Верховної Ради, тому що не може парламент з рівнем довіри населення 4% робити законодавчі акти, керувати країною", - сказав він.

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Політик нагадав, що його фракція була готова йти на дострокові вибори ще два роки тому, коли, на його думку, розпалася парламентська коаліція.

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