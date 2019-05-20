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20.05.19 11:43

Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник

Заява президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради не передбачає її розпуску, оскільки для цього необхідний указ глави держави.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав народний депутат із фракції БПП Іван Вінник.

"Напевно, країні доведеться готуватися до виборів, за умови, що такий указ буде підписано й оприлюднено. Тому що сама по собі заява президента Зеленського з трибуни не запускає виборчого процесу, його запускає офіційно підписаний і опублікований указ президента про призначення дострокових виборів", - сказав Іван Вінник.

"Дискусія щодо законності в цьому випадку не має жодного стосунку до виборів, які, напевно, можуть відбутися 14 липня", - додав він.

Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.

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