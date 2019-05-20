Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський

Про це заявив під час свого звернення до народу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен з нас - президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців - це не моя, це наша спільна перемога, і це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І щойно не лише я складав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію, і кожен з нас присягнув на вірність Україні. Уявіть собі гучні заголовки: "президент не платить податки", " президент, який був напідпитку, промчав на червоне світло", "Президент потихеньку краде, тому що всі так роблять". Ви згодні, що це ганьба. Ось, що я маю на увазі, коли кажу, що кожен з нас президент", - сказав він.

У цьому контексті він додав: "Від сьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям. Кожен з нас на своєму місці зможе зробити все для розвитку України".

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"Європейська країна починається з кожного", - додав Зеленський.

"Ми обрали шлях у Європу. Але Європа не десь там, Європа вона тут (показує на голову. - Ред.). І коли Європа буде ось тут (показує на голову. - Ред.), вона буде в Україні. І це наша спільна мрія. Але у нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожен день ми втрачаємо кожного з нас. Кожен з нас переселенець і ті, хто втратив власний будинок і ті, хто відчинили двері свого будинку, розділивши цей біль. Кожен з нас заробітчани. Але ми все це подолаємо, тому що кожен з нас українець. Ми всі українці", - заявив Зеленський.

Зеленський також озвучив своє бачення національної ідеї. "Все це допоможе нам почати нову епоху. Скептики скажуть, що це фантастика, це не можливо. А може, це і є наша національна ідея - об'єднавшись, зробити неможливе всупереч усьому. Згадайте, будь ласка, збірну Ісландії з футболу на чемпіонаті Європи, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни. І зробили це, хоча ніхто не вірив. І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами - в обороні рідної землі, японцями - в технологіях, швейцарцями - в умінні щасливо жити один з одним, незважаючи на будь-які розбіжності", - резюмував він.

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