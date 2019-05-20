Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.05.19 12:18

США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі

Глава американської делегації на інавгурації Володимира Зеленського міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що уповноважений передати українському народу слова президента США Дональда Трампа про те, що він сподівається на тісну співпрацю з новим Президентом України.

США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам.

Перрі зазначив, що якби в запасі було ще кілька днів, то американська делегація була б чисельнішою, оскільки США підтримують український народ.

"Промова президента Зеленського була вражаючою і дуже потужною в тому, яка візія для майбутнього України там представлена. Суть у тому, що вибори були для народу України, а не для нього", - сказав він.

Крім того, Перрі підкреслив, що США буде і далі підтримувати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський

"Президент США просив передати, що США разом з народом України, з нетерпінням очікуємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новим парламентом, щоб побачити світліші дні в майбутньому", - сказав він.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100