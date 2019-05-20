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20.05.19 12:21

Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави

Офіційний сайт Президента України почали оновлювати під нового главу держави - Володимира Зеленського.

Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині там уже є інформація про виголошення присяги новим президентом, а також біографія Володимира Зеленського.

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Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави 01
Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави 02

Інформації про першу леді - Олену Зеленську - поки немає.

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Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави 03

Посилання на офіційні акаунти президента України вже не ведуть на профілі Петра Порошенка у Facebook і Twitter, за ними можна потрапити на сторінки Адміністрації Президента.

Зазначимо, що після приходу до влади п'ятого президента України Петра Порошенка стара версія сайту адміністрації Президента була повністю замінена.

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