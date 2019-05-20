Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нині там уже є інформація про виголошення присяги новим президентом, а також біографія Володимира Зеленського.
Інформації про першу леді - Олену Зеленську - поки немає.
Посилання на офіційні акаунти президента України вже не ведуть на профілі Петра Порошенка у Facebook і Twitter, за ними можна потрапити на сторінки Адміністрації Президента.
Зазначимо, що після приходу до влади п'ятого президента України Петра Порошенка стара версія сайту адміністрації Президента була повністю замінена.