З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Про це вона сказала журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу помилятися, але мені з промови здалося, що ми не можемо розраховувати на спадковість і наступність української політики. Це не найкращий сигнал не тільки для українського суспільства, а й для наших партнерів на Заході, які нас всі ці роки підтримували й інвестували свої зусилля, гроші і капітал для допомоги Україні в протистоянні агресії РФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Також-віце-прем'єр зазначила, що оскільки Україна гідно провела вибори президента, щоб виконувати всі демократичні процедури, то вона розраховувала на те, що "країна і далі буде розвиватися, і ті основи державності, які були закладені протягом останніх 5 років, збережуться".

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"Цих сигналів я не почула. Можливо, тому що промова президента не охопила все", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

З приводу перевиборів парламенту, вона зазначила, що, швидше за все, депутати не встигнуть змінити виборчу систему, а, відповідно, вибори відбудуться за чинною змішаною системою.

Щодо пропозиції Зеленського Кабміну піти у відставку Климпуш-Цинцадзе зазначила, що уряд повинен працювати, щоб забезпечити життєдіяльність держави в перехідний період.