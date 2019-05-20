Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.
За словами нардепа, указ може бути вже сьогодні ввечері
"Поки немає указу про розпуск Ради. Він ще не провів консультації з фракціями. Сьогодні буде це проводити. Зараз він запрошує. Він має це зробити. Це норма конституції. Подивимося, що буде в обґрунтуванні. На порушення конституції він не піде. Увечері, я так розумію, буде указ", - заявив Карпунцов.
Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання.