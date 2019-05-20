Меркель вітає Зеленського, зустріч лідерів відбудеться "незабаром", - представник уряду ФРН Фіц

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила журналістам у Берліні в понеділок.
"Канцлер вітає пана Зеленського з інавгурацією. Він вступає на посаду згідно з демократичним мандатом", - сказала Фіц.
Вона наголосила, що відносини Німеччини та України "залишаються тісними", і ФРН і надалі надаватиме Україні підтримку в розвитку та реформуванні.
Дати майбутньої зустрічі Меркель і Зеленського вона, однак, назвати не змогла.
За її словами, зустріч відбудеться "незабаром".
"Точної дати я поки назвати не можу", - сказала Фіц.