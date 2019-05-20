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20.05.19 13:43

Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька

Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька заявила, що після початку виборчої кампанії жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.

Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала Бернацька журналістам після інавгурації президента України.

"Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради, - Ред.), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", - зазначила секретар ЦВК.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найпершим завданням його команди буде припинення вогню на Донбасі.

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