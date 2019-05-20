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20.05.19 13:50

Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко

Верховна Рада має оголосити про підтримку дострокових виборів.

Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

"Моя думка - Верховна Рада має оголосити про підтримку дострокових виборів. Не може політичний орган з рейтингом декілька відсотків боротися проти сценарію президента, який має 73 %", - написав він.

Лещенко вважає, що для цього керівництво Ради має ініціювати позачергові засідання і домовитися з новообраним президентом Зеленським про відтермінування указу про розпуск.

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За цей час, на думку нардепа, Рада має зробити таке:

- швидко провести поправки в чинний закон про вибори (на жаль, доведеться відмовитися від Виборчого кодексу),
- проголосувати скасування депутатської недоторканності (чергове голосування за поправки в Конституцію),
- проголосувати закон про процедуру імпічменту,
- проголосувати відновлення незаконного збагачення,
- звільнити генпрокурора, главу СБУ та міністра оборони.

"Всі депутати є в Києві, тому зібрати кворум не складно. За домовленістю, після прийняття законів президент підписує указ про розпуск.

Всі депутати, хто буде проти розпуску - будуть втрачати очки на наступних парламентських виборах, незалежно будуть вони дострокові чи своєчасні", - резюмував Лещенко.

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Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко 01

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