Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат написав на своїй сторінці в Facebook.
"Моя думка - Верховна Рада має оголосити про підтримку дострокових виборів. Не може політичний орган з рейтингом декілька відсотків боротися проти сценарію президента, який має 73 %", - написав він.
Лещенко вважає, що для цього керівництво Ради має ініціювати позачергові засідання і домовитися з новообраним президентом Зеленським про відтермінування указу про розпуск.
За цей час, на думку нардепа, Рада має зробити таке:
- швидко провести поправки в чинний закон про вибори (на жаль, доведеться відмовитися від Виборчого кодексу),
- проголосувати скасування депутатської недоторканності (чергове голосування за поправки в Конституцію),
- проголосувати закон про процедуру імпічменту,
- проголосувати відновлення незаконного збагачення,
- звільнити генпрокурора, главу СБУ та міністра оборони.
"Всі депутати є в Києві, тому зібрати кворум не складно. За домовленістю, після прийняття законів президент підписує указ про розпуск.
Всі депутати, хто буде проти розпуску - будуть втрачати очки на наступних парламентських виборах, незалежно будуть вони дострокові чи своєчасні", - резюмував Лещенко.