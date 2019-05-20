Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі. ФОТО

У рамках програми перебування китайських бізнесменів в Україні представники делегацій познайомилися зі станом розвитку легпрому в Китаї та Україні. Відбулася дискусія між китайськими та українськими бізнесменами про потенціал співпраці між країнами. Також відбулася зустріч із Бюджетним комітетом Верховної Ради і Парламентської асамблеї Україна-Київ, пишуть Українські новини.

Представники групи компаній АВЕК ознайомили китайську делегацію з ТЦ "Барабашово", другим за величиною оптово-роздрібним ринком в Східній Європі, поділилися планами щодо розвитку Індустріального парку в Барабашово і сучасного технологічного центру легкої промисловості Fashion hub, у якому будуть представлені іноземні виробники текстилю, матеріалів, фурнітури, обладнання, а також інноваційні технології і навчальний центр. У Fashion hub планується спільно з міжнародними партнерами розвивати взаємовигідні проекти, зміцнювати торговельні можливості компаній-партнерів і впливати на розвиток економіки країн-учасників.

Експерти з китайської делегації розповіли про стан і розвиток текстильної промисловості Китаю і про успішний досвід у розвитку китайської текстильної промисловості у світі.

Голда Виноградська, глава Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine, радник міністра освіти і науки України, вважає, що потенційним міжнародним партнерам потрібно відкривати країну, привозити знайомитися, ділитися кращими галузевими кейсами і практиками впровадження нових технологій, організовувати міжнародні галузеві проекти. Одним з таких проектів в легпромі України, що привертають увагу багатьох міжнародних компаній, зокрема і китайської делегації, є Fashion hub - спільний проект Fashion Globus Ukraine і ТЦ "Барабашово".

Сторони планують, що результатом візиту делегації China National Textile & Apparel Council стануть спільні інвестиційні проекти України та Китаю, які розвиватимуть текстильну промисловість обох країн.