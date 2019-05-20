БПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.

"Головним джерелом влади в Україні згідно з Конституцією є народ, і партія БПП "Солідарність" готова як до планових виборів до Верховної Ради, так і до дострокових виборів. Ми готові до виборів організаційно і змістовно", – йдеться в заяві партії.

"З іншого боку, ми вважаємо, що право Президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради має реалізовуватися у повній відповідності до Конституції України. Демократія – це процедури, відсутність процедури – це авторитаризм. Моделлю подібного механізму може слугувати юридично бездоганне рішення Петра Порошенка в 2014 році про розпуск Верховної Ради. Президент має право розпускати Верховну Раду, але це право є небезумовним та має відбуватися у повній відповідності до Конституції",- зазначається в заяві.

Партія готова захищати цінності і здобутки, які вона обстоювала останні п’ять років, зокрема, інтеграцію України в ЄС і НАТО, що є дуже важливим для України і про що, на жаль, не згадав новообраний Президент Зеленський у своїй інавгураційній промові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада має підтримати дострокові вибори, скасувати недоторканність, змінити закон про вибори й ухвалити закон про імпічмент, - Лещенко