Зеленський показав декларацію за 2018 рік: вілла в Італії, 5 квартир у Києві і зарплата 347 тис. грн на місяць

Як повідомляє Цензор.НЕТ, декларацію опублікувало НАЗК 20 травня

Згідно з документом, президент володіє 5 елітними квартирами в столиці площею від 131 до 269,7 кв. м. Сам же проживає за адресою Грушевського, 9 а.

З 2015 року подружжя Зеленських володіють віллою в Італії загальною площею 413 м. кв. У декларації зазначено, що вілла зареєстрована на закордонну юридичну особу - San Tommaso S.R.L.

З 2008 року Зеленський володіє будинком в 353 кв. м із земельною ділянкою 1200 кв. м в селі Іванковичі. Це невеликий населений пункт всього за 30 км від Києва.

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Олена Зеленська, дружина і колега президента, в 2013-му придбала квартиру в Лівадії (Ялта). Апартаменти площею в 130 квадратів дісталися їм всього за 1,3 млн грн. Квартира розташована в ЖК "Імператор".

У декларації зазначено два автомобілі: RANGE ROVER 2016 р. в. за 4,6 млн грн і MERCEDES-BENZ 2014 р. в. за 1,8 млн грн.

Крім того, Зеленський разом з дружиною дали в борг державі 51,6 тис. грн. Саме на цю суму вони купили облігації внутрішнього державного боргу.

Також у власності президента низка офшорів: акції Меджірітано ЛТД (Віргінські острови), акції Vilhar Holdings Limited (Кіпр), акції Aldorante Limited (Кіпр).

Крім того, він володіє українськими компаніями: ТОВ "Кіноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", "Зеларі Фіш", ТОВ "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Інвест Аніма" та ін.

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У "ПриватБанку" президент зберігає $400 тис. Ще $ 190 і 45 тис. євро - готівкою. У власності годинник Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer.