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20.05.19 15:21

Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі в понеділок вдень приїхала до будівлі Адміністрації Президента України на вулиці Банковій у центрі Києва.

Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським

Грузинський президент є першим главою іноземної делегації, який прибув в АП після завершення урочистого прийому в Маріїнському палаці і прибуття Зеленського в Адміністрацію Президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненою напередодні командою Зеленського програмою заходів з нагоди його вступу на пост президента України, з 14.30 до 17.00 понеділка у глави Української держави заплановано низку двосторонніх зустрічей з прибулими до Києва главами іноземних делегацій.

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