Зеленський запросив глав фракцій на консультації про розпуск Ради на 21 травня о 10.00. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра о 10 годині в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту", - сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Запрошення Зеленського також опублікував у Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

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"Дострокові вибори за новим виборчим законом! Президент Зеленський запросив мене на консультації про розпуск Ради. Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це суто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, бо цього очікує суспільство. Однак щоб українці знову не були обмануті - треба негайно змінити виборчий закон, скасувавши мажоритарку як головне джерело політичної корупції", - написав Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України. Під час інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. За його словами, позачергові парламентські вибори відбудуться через два місяці. Протягом цього часу президент закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності та внести зміни до виборчого законодавства.

Зеленський також закликав членів Кабінету Міністрів подати у відставку.

Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 27 жовтня 2019 року.