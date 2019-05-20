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20.05.19 15:33

З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей привітала зі вступом на посаду нового президента України Володимира Зеленського.

З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського

Про це повідомила прес-служба прем'єра у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Володимира Зеленського з інавгурацією і вступом на посаду президента України. Велика Британія продовжить підтримувати українські реформи, безпеку і процвітання, а я з нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією", - наводить канцелярія прем'єра слова Мей.

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З нетерпінням очікую спільної роботи з вами і вашою адміністрацією, - Мей привітала Зеленського 01

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II привітала Президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації, яка відбулася 20 травня.

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