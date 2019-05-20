Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко

Про це повідомив комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Проведення наступного раунду тристоронніх переговорів про транзит газу за участю представників України, Росії та ЄС, очікували відразу після інавгурації, тобто в травні-червні 2019 року.

"З огляду на те, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції про вплив виборів президента або парламенту є лише виправданнями", - сказав Вітренко.

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За його словами, РФ очікує рішення про дозвіл на будівництво обхідного газопроводу "Північний потік-2" у Данії. Від рішення уряду Данії залежить, чи запустить "Газпром" цей газопровід вчасно, тобто з 1 січня 2020 року. Запуск обхідного газопроводу дозволить Росії відмовитися від послуг української ГТС.

Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав, що Росія має технічну можливість з початку наступного року не використовувати українську ГТС для транспортування газу в Європу.

Транзитний контракт України з російським Газпромом було укладено в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення 31 січня 2019 року російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.