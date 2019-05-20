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20.05.19 15:48

Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко вважає неконституційним розпуск парламенту президентом Володимиром Зеленським.

Геращенко назвала розпуск парламенту неконституційним

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

"Виграла - з десяток парі, що буде довчасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на такі "дрібниці" звертає увагу в епоху боротьби за лайки)", - зазначила вона, говорячи про свої враження від інавгурації.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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