Невідомо, якої якості була нафта, що поставлялася РФ в ЄС до того, як про забруднення стало відомо, - глава Укртранснафти Гавриленко

Про це повідомив голова Укртранснафти Микола Гавриленко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Результати за відібраними 21-23 квітня зразками нафти прийшли до нас вже після 25 квітня. Виходячи з того, в яких точках нафтопроводу ми брали зразки, і з огляду на швидкість проходження нафти по трубопроводу, ми прийшли до висновку, що нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки, в кращому випадку, потрапила в українську частину нафтопроводу приблизно 8-10 квітня 2019 року", - повідомив Гавриленко.

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Він також додав, що поки невідомо, якої якості була нафта, яку Росія поставляла в ЄС до того, як про інцидент із забрудненням стало відомо широкій громадськості, адже в Україні не беруть проб нафти щодо вмісту хлорорганіки.

"Якщо говорити про якісь згубні наслідки, які підвищений вміст хлорорганіки чинить на елементи конструкції нафтопроводів, то їх немає. Заяви про те, що це принесе нам якісь шалені збитки нічого спільного з правдою не мають", - зазначив глава Укртранснафти.

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти,що надходить по нафтопроводу з Росії.

22 квітня Мозирський нафтопереробний завод був виведений з ладу через неякісну російську нафту, про що повідомили в прес-службі підприємства. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів з РФ в Україну, Польщу і країни Балтії.

У ніч на 24 квітня Польща на невизначений термін зупинила транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба", 25 квітня до такого ж кроку вдалася Україна.

26 квітня в Росії заявили, що нафта в нафтопроводі була забруднена навмисне. Джерело забруднення виявили в Самарі, на вузлі місцевої приватної структури "Самаратранснафта-Термінал".

За попередньою оцінкою, обсяг неякісної нафти в трубопроводах системи "Дружба" на ділянках у Росії, Білорусі, Україні та Польщі становить близько 5 млн тонн.

30 квітня Білорусь повністю припинила прийом нафти з РФ до повного витіснення з трубопроводу "Дружба" забрудненого сировини.

2 травня агентство БЕЛТА повідомило, що по нафтопроводу "Дружба" на кордон Білорусі надійшла чиста нафта.