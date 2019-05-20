"Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - написав Клімкін.

Водночас міністр зауважив, що в разі наявності у людини громадянства країни-агресора подвійне громадянство буде можливо "тільки після деокупації Криму і Донбасу".

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Раніше сьогодні в ході звернення до українського народу після інавгурації в сесійній залі парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що готовий давати українське громадянство всім, хто готовий повертатися в Україну і працювати на благо країни.