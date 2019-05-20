Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.05.19 16:43

"Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав увагу президента України Володимира Зеленського до питання надання громадянства іноземним українцям.

"Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - написав Клімкін.

Водночас міністр зауважив, що в разі наявності у людини громадянства країни-агресора подвійне громадянство буде можливо "тільки після деокупації Криму і Донбасу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним, - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців 01

Раніше сьогодні в ході звернення до українського народу після інавгурації в сесійній залі парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що готовий давати українське громадянство всім, хто готовий повертатися в Україну і працювати на благо країни.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100