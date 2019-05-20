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20.05.19 17:10

На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ, залучені до операції Об'єднаних сил, виявили на Луганщині схрон із крупнокаліберними артилерійськими снарядами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ 01

Зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї з військових частин в Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм і майже 300 детонаторів РГМ-2.

На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ 02

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В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування схрону.

На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ 03

Заходи з вилучення боєприпасів проводились спільно з працівниками Нацполіції і Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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