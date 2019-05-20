На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї з військових частин в Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм і майже 300 детонаторів РГМ-2.
В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування схрону.
Заходи з вилучення боєприпасів проводились спільно з працівниками Нацполіції і Держслужби з надзвичайних ситуацій.