Пашинян розпочав у Вірменії "другий етап революції" - очищення від корумпованих суддів, - Бутусов

Як пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, приводом до таких безпрецедентних подій стало звільнення судом другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, яке відбулося вчора, 19 травня.

Він нагадує, що 1 березня 2008 Роберт Кочарян був оголошений переможцем президентських виборів, але опозиція вивела людей на протести.

"Для розгону демонстрації за наказом Кочаряна Міністерство оборони направило армійські підрозділи, і військові відкрили вогонь по людях на ураження. Того дня в центрі Єревана загинули 10 осіб, протести були придушені. За організацію цих вбивств, які стали цинічною демонстрацією порушення прав людини, досі ніхто не відповів. Екс-президент був затриманий в липні 2018 року, перебував під вартою, але вчора, 19 травня, Кочаряна суд відпустив додому "під особисту поруку". Прихильники Пашиняна побоюються, що причетний до вбивств Президент спробує сховатися в Росії, і уникне правосуддя", - зазначає Бутусов.

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Сьогодні Пашинян висунув ультиматум судовій системі Вірменії:

"1. Всі судді Вірменії мають бути піддані vetting-у. Тобто у громадськості має бути повна інформація про політичні зв'язки суддів і їхнє походження, майновий стан, особисті та професійні якості в статусі судді і до цього. 2. Всі судді, за судовими рішеннями яких ЄСПЛ зафіксував грубе порушення прав, повинні подати у відставку, піти або ж позбутися посади. 2. Всі ті судді, які в глибині душі знали, що не могли бути неупередженими й об'єктивними, повинні подати у відставку, тим самим зіслуживши важливу службу Вірменії та її народу 3. Зараз вже впровадження механізмів перехідного правосуддя є життєвою необхідністю для Вірменії, і роботи в цьому напрямку за останні 7-8 місяців повинні бути узагальнені протягом 1-2 місяців. 4. У Національних Зборах має бути проведена відповідна законодавча робота для реалізації цього життєво важливого порядку денного і створення дійсно незалежної гарантованої судової системи у Вірменії. Якщо для цього необхідно буде внести конституційні поправки, маємо піти на цей крок, якщо буде потрібно провести референдум, ми маємо піти і на ці рішення".

Вірменія починає судову реформу. Колишньому президенту відкупитися або домовитися з урядом не вдасться.

"Настав час для чітких інституційних рішень у сфері боротьби з корупцією. Існування дійсно незалежної та безсторонньої судової системи є життєво важливим, і відсутність подібної системи є загрозою номер один для країни. І швидке вирішення цієї проблеми є суспільною, всенародною вимогою", - цитує журналіст.

Нагадаємо, в квітні 2018 року у Вірменії почалися масові демонстрації проти призначення прем'єр-міністром Сержа Саргсяна, який був президентом з 2008 року. Під тиском вулиці 23 квітня Саргсян пішов у відставку, а в травні прем'єр-міністром обрали Нікола Пашиняна.

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Через півроку - 16 жовтня 2018 року Нікол Пашинян пішов у відставку з поста голови уряду. Зробив він це після того, як лідери парламентських партій пообіцяли, що не стануть висувати своїх кандидатів на пост прем'єр-міністра. За Конституцією Вірменії, якщо протягом 14 днів парламент не обере главу уряду, він повинен бути розпущений. Оскільки цього не сталося, так і відбулося.

Позачергові вибори до Національних Зборів Вірменії відбулися 9 грудня 2018 року. За остаточними підсумками виборів до парламенту пройшли блок "Мій крок" (70,42%), партії "Освічена Вірменія" (6,37%) і "Процвітаюча Вірменія" (8,26%). Всього в парламенті сьомого скликання 132 депутати - 88 мандатів у блоку "Мій крок", 26 мандатів - у ППА, і 18 мандатів - у партії "Освічена Вірменія".

Лідер блоку "Мій крок" Нікол Пашинян був призначений прем'єр-міністром Вірменії згідно з указом, який сьогодні підписав президент Армен Саркісян.