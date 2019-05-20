Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренда. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото в одязі від команди дизайнера Артема Климчука вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Ансамбль складається з сукні і жакета з кейпом із шовковисто-вовняного крепу молочного кольору.

Студія ARTEMKLIMCHUK відома увагою до деталей і поєднанням українських традицій з сучасною модою. Не став винятком і костюм першої леді.

Для оформлення рукавів сукні і кейпу майстри з вишивки використовували традиційні українські артизанальні техніки, адаптуючи флористичні та анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX століття. На розташування елементів на кейпі дизайнерів надихнув символізм стародавнього Трипілля.

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Сережки першої леді створені молодим українським ювелірним брендом Guzema Fine Jewelry. Ці лаконічні прикраси з жовтого золота були розроблені спеціально для Олени Зеленської та виконані виключно вручну.