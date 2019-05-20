Заява "Народного фронту": Ми підемо боротися на цих сумнівних дострокових парламентських виборах

Про це йдеться в заяві партії "Народний фронт", інформує Цензор.НЕТ.

"Безсумнівно, ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", - наголошується в повідомленні.

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Також у політсилі наголошують, що в інавгураційній промові Зеленського не було нічого про порядок денний змін у країні, "а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду". "Цим і обумовлено рішення президента про дострокові вибори", - впевнені в "Народному фронті".

Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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