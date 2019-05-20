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20.05.19 18:10

У Кремлі пропонують почати діалог з обміну полоненими

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, Москва "вважає правильним" почати діалог з Києвом щодо обміну затриманими за принципом "всіх на всіх".

У Кремлі пропонують почати діалог з обміну полоненими

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив 20 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прийомі з нагоди православного Великодня.

"Було б правильно, по-християнськи почати з положень цих документів (мінських угод, - Ред.) про обмін затриманими за принципом "всіх на всіх", - заявив глава МЗС РФ.

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Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що найперше завдання його команди буде припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, Росія заблокувала обмін полоненими до Нового року, хоч Україна і запропонувала кілька форматів.

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