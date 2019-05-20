Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.05.19 18:22

Всі заходи з інавгурації відбулися спокійно, рух транспортних засобів у столиці відновлено, - Нацполіція

Всі заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного Президента України, пройшли без порушень громадського порядку.

Всі заходи з інавгурації відбулися спокійно, рух транспортних засобів у столиці відновлено, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За правопорядком у день інавгурації стежили 2 тис. поліцейських, а також бійці Національної гвардії і співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі заходи відбулися спокійно, без порушень громадського порядку.

Дивіться також: "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рух транспортних засобів у столиці відновлено, проте деякі обмеження буде введено під час від'їзду офіційних іноземних делегацій у напрямку аеропортів "Бориспіль" і "Київ", тому правоохоронці продовжують регулювати рух на автодорогах.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100