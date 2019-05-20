Зеленський і Зурабішвілі обговорили боротьбу з корупцією і позиції щодо членства в НАТО і ЄС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

Зурабішвілі побажала Зеленському успіхів на посту Президента України.

Глава Української держави наголосив на своїх пріоритетах.

"Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас - припинення вогню на сході, де щодня гинуть наші люди", - сказав Зеленський. Він зазначив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету і територіальної цілісності і подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Президент підкреслив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією. "У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом", - додав Зеленський.

Сторони обговорили напрямки розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.

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Зі свого боку Президент Грузії помітила: "Всіх нас чекає ще один виклик - вибори до Європарламенту. Ми маємо об'єднати позиції України і Грузії у курсі на євроінтеграцію і членство в НАТО".

Зурабішвілі запросила Зеленського відвідати Грузію з офіційним візитом.