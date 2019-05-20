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20.05.19 18:34

Одного українського воїна поранено від початку доби 20 травня. Ворог тричі порушив перемир'я, - штаб ООС

Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів і гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено від початку доби 20 травня. Ворог тричі порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:

зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;

з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Старогнатівка;

з автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Водяне.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".

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