Одного українського воїна поранено від початку доби 20 травня. Ворог тричі порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:
зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;
з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Старогнатівка;
з автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Водяне.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".