Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.05.19 18:48

На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув контрактник, поліція підозрює самогубство

У Мукачеві Закарпатської області в кареті швидкої допомоги помер 20-річний військовослужбовець, смертельні поранення він дістав під час вибуху гранати.

На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув контрактник, поліція підозрює самогубство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора, 19 травня, о 19:54 на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря Мукачівського військового шпиталю, що під час транспортування в кареті "швидкої" помер військовослужбовець. Це сержант, контрактник в/ч А1556 віком 20 років. Ймовірно, військовий підірвав себе гранатою," - розповіла інспектор Мукачівського відділу поліції Наталія Машіко.

Сьогодні поліція відкрила справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство"), у справі призначені судово-медична та вибухотехнічна експертиза. Поліцейські встановлюють, який вибуховий пристрій спричинив трагедію.

Свідків події немає, трагедія сталася в позаслужбовий час та за межами військового містечка. Відомо, що загиблий не був жителем Закарпатської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО у Київській області звів рахунки з життям, підірвавши себе гранатою, - поліція. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100