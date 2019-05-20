На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув контрактник, поліція підозрює самогубство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора, 19 травня, о 19:54 на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря Мукачівського військового шпиталю, що під час транспортування в кареті "швидкої" помер військовослужбовець. Це сержант, контрактник в/ч А1556 віком 20 років. Ймовірно, військовий підірвав себе гранатою," - розповіла інспектор Мукачівського відділу поліції Наталія Машіко.

Сьогодні поліція відкрила справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство"), у справі призначені судово-медична та вибухотехнічна експертиза. Поліцейські встановлюють, який вибуховий пристрій спричинив трагедію.

Свідків події немає, трагедія сталася в позаслужбовий час та за межами військового містечка. Відомо, що загиблий не був жителем Закарпатської області.

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