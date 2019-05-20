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20.05.19 20:53

Суд дозволив заарештувати фігуранта справи Гандзюк Левіна, його буде оголошено в міжнародний розшук, - Сарган

Суд дозволив заарештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Суд дозволив заарештувати фігуранта справи Гандзюк Левіна, його буде оголошено в міжнародний розшук, - Сарган

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, яке стало причиною смерті Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано! Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - написала Сарган.

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Рішення суду набере чинності через п'ять днів. Після цього ГПУ подасть у Національне бюро Інтерполу України пакет документів для екстрадиції Левіна, що дасть змогу оголосити його в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

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Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Суд дозволив заарештувати фігуранта справи Гандзюк Левіна, його буде оголошено в міжнародний розшук, - Сарган 01

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