Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському заявив лідер фракції, міський голова Львова Андрій Садовий.

"Це само собою зрозуміло. Якщо парламент президент вирішив розпустити, то така ж доля чекає і уряд. Тим більше, він (Гройсман - ред.) вже заявив, що йде на вибори, то все вже зрозуміло", - сказав він.

Садовий також наголосив на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками.

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"Це дуже важливо. Зняття недоторканності - це критично важливо. Якщо такий закон буде проголосовано, охочих піти в парламент буде набагато менше. Тоді не буде сенсу ховатися в парламенті. І, звичайно, відновити статус кво і проголосувати за закон, який би відновив кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Ось заради цього, я б, чесно кажучи, дав би шанс парламенту, один день, щоб усі показали, хто є хто", - резюмував лідер "Самопомочі".

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.