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20.05.19 21:09

Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії через агресію в Криму і на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в церемонії інавгурації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії через агресію в Криму і на Донбасі 01

Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і за допомогу в просуванні внутрішніх реформ.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, в подоланні агресії Росії. Самостійно подолати російську агресію на Донбасі і в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, - підкреслив Президент. - Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ".

Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії через агресію в Криму і на Донбасі 02

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Зеленський додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті і демократичні реформи в Україні: "У нас є дуже хороший приклад - це ваша країна. Реформування України в цілому, у всіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Тому що нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей та прозорості".

"Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив сподівання на зустріч найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики Рік Перрі, Спеціальний представник з питань України Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон.

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