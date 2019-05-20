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20.05.19 23:44

На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з прикордонниками вилучили партію контрафактних сигарет вартістю понад 1,2 млн грн, підготовлених для незаконного переміщення через кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України в прикордонній смузі українсько-румунського кордону в будинку відпочинку лісників було виявлено та вилучено 36,2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів відомих торгових марок.

На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн 02

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На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн 03

Сигарети не були обклеєні акцизними марками і призначалися для незаконного переміщення через державний кордон України.

На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн 04

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 1,2 млн гривень.

Триває слідство.

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