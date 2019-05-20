На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України в прикордонній смузі українсько-румунського кордону в будинку відпочинку лісників було виявлено та вилучено 36,2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів відомих торгових марок.

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Сигарети не були обклеєні акцизними марками і призначалися для незаконного переміщення через державний кордон України.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 1,2 млн гривень.

Триває слідство.